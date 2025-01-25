Большунов одержал первую победу в сезоне, выиграв спринт на этапе Кубка России

Российский лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен выиграл спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за четыре минуты 3,36 секунды. На втором месте расположился Александр Терентьев с отставанием в 0,18 секунды. Третьим стал Денис Филимонов с отставанием в 0,6 секунды.

Ранее отец Александра Большунова Александр оценил выступление сына на этапе Кубка России. Большунов-старший назвал 23-е место лыжника в скиатлоне черной полосой.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.