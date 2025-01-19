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18:35, 19 января 2025Спорт

Отец Большунова заявил о наступлении черной полосы для сына

Большунов-старший заявил, что у лыжника наступила черная полоса
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Иван Михайлов / РИА Новости

Александр Большунов, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, оценил выступление сына на этапе Кубка России. Его слова приводит РИА Новости.

Большунов-старший назвал 23-е место лыжника в скиатлоне черной полосой. «Просто так сложились обстоятельства: сегодня была не его гонка. Хотя по движениям было видно, что он заряжен. Падение не дало ему побороться», — заявил он.

Ранее о проблемах Большунова с мотивацией заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. При этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась верить в наличие этой проблемы.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

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