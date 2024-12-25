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18:19, 25 декабря 2024Спорт

Вяльбе отказалась верить в проблемы с мотивацией у Большунова

Елена Вяльбе: Александр Большунов — супермотивированный спортсмен
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась верить в наличие проблем с мотивацией у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ее слова приводит «Татар-Информ».

«Это сто процентов просто блажь, этот спортсмен супермотивирован. У него всегда одна цель перед стартом — победить», — заявила Вяльбе. Глава ФЛГР добавила, что Большунов очень расстраивается из-за того, что никак не может набрать форму.

О проблемах Большунова с мотивацией ранее заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. «Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов», — отметил специалист.

Впервые ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.

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