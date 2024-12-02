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12:03, 2 декабря 2024Спорт

Тренер сборной России признал проблемы с мотивацией у Большунова

Тренер сборной России Бородавко признал проблемы с мотивацией у Большунова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Юрий Бородавко

Юрий Бородавко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко признал проблемы с мотивацией у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова приводит Metaratings.

Специалист отметил, что это заметно в том числе по тренировочному процессу. «Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», — заявил Бородавко.

1 декабря во время гонки классическим стилем на 10 километров с раздельным стартом на Кубке России в ногу Большунова врезался дрон. Спортсмен финишировал на девятом месте.

Впервые ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.

Большунов является трехкратным чемпионом Олимпийских игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

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