В Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на Кубке России

В Александра Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на Кубке России

Квадрокоптер врезался в ногу трехкратного олимпийского чемпиона в лыжных гонках Александра Большунова во время гонки с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем на Кубке России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Соревнования прошли в поселке Вершина Теи (Хакасия). После удара спортсмен потерял баланс, но избежал падения.

Большунов занял в гонке девятое место. Первым к финишу пришел Савелий Коростелев, который обогнал трехкратного победителя ОИ на 48 секунд.

В августе Большунов высказался о сроках завершения карьеры. Он отметил, что пока не планирует делать этого.