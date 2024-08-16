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09:02, 16 августа 2024Спорт

Большунов высказался о сроках завершения карьеры

Александр Большунов заявил, что пока не планирует завершать карьеру

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о сроках завершения карьеры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Большунов отметил, что пока не планирует делать этого. «Буду продолжать работать дальше, соперники ведь еще больше хотят меня обыграть. Я уже как-то говорил — многие ждут, что я закончу. Но нет, пусть те, кто этого ждет, подождут еще», — заявил он.

В минувшем сезоне 27-летний Большунов выиграл 23 гонки подряд. Лыжник, как и остальные его соотечественники, выступает только на внутрироссийских соревнованиях из-за отстранения от международных турниров.

Большунов является трехкратным чемпионом Олимпийских игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

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      Алексей Гусев
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