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12:55, 19 марта 2024Спорт

Большунов прервал серию из 23 побед

Российский лыжник Большунов проиграл в гонке на ЧР и прервал серию из 23 побед

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов на чемпионате России прервал серию из 23 побед. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Большунов впервые в сезоне не смог выиграть, заняв девятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Он преодолел дистанцию 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды. Лыжник отстал от лидера, Ермила Вокуева, на 45,4 секунды.

27-летний Большунов является трехкратным чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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