Проигравший Большунову в гонке итальянец вышел на награждение с флагом Украины

Проигравший Большунову в гонке Бузин вышел на награждение с флагом Украины

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший трехкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с украинским флагом на рукаве. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен отметил, что не имеет ничего против Большунова. «Он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки», — заявил Бузин.

Итальянец, занявший второе место в гонке классическим стилем на 30 километров, проиграл победителю Большунову 14,4 секунды. Третье место занял тоже представитель Италии — Маттиа Армеллини.

Ранее бывшая украинская легкоатлетка Ольга Саладуха назвала участие Большунова в гонке провокацией и попыткой прощупать почву на предмет ослабления антироссийских санкций. Она призвала других спортсменов бойкотировать соревнования, но никто не пошел на это.