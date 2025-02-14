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11:25, 14 февраля 2025Спорт

Проигравший Большунову в гонке итальянец вышел на награждение с флагом Украины

Проигравший Большунову в гонке Бузин вышел на награждение с флагом Украины
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший трехкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с украинским флагом на рукаве. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен отметил, что не имеет ничего против Большунова. «Он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки», — заявил Бузин.

Итальянец, занявший второе место в гонке классическим стилем на 30 километров, проиграл победителю Большунову 14,4 секунды. Третье место занял тоже представитель Италии — Маттиа Армеллини.

Ранее бывшая украинская легкоатлетка Ольга Саладуха назвала участие Большунова в гонке провокацией и попыткой прощупать почву на предмет ослабления антироссийских санкций. Она призвала других спортсменов бойкотировать соревнования, но никто не пошел на это.

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