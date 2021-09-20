Появились новые подробности о состоянии пермского стрелка

Расстрелявший студентов Пермского госуниверситета 18-летний Тимур Бекмансуров находится в отделении реанимации местной больницы, его прооперировали. Сейчас напавший на вуз молодой человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, состояние Бекмансурова оценивается как тяжелое. Во время задержания он получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Однако молодой человек постепенно отходит от наркоза и приходит в себя. Он уже слышит, что происходит вокруг, и реагирует на врачей.

Бекмансуров сейчас находится в реанимации, однако не исключено, что уже вечером его переведут в обычную палату. Отмечается, что на всех этажах медицинского учреждения, где находится пермский стрелок, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По уточненным данным СКР, погибли шесть человек, а еще 28 пострадали. В Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим.

Информация о состоянии Бекмансурова после его задержания противоречива. Ранее сообщалось, что россиянин скончался во время операции, источники заявляли, что ему проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Однако Telegram-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет России говорит, что пермский стрелок жив.