Уточнены данные по погибшим в результате нападения на Пермский университет

СКР: в результате нападения на пермский вуз погибли шесть человек, 28 пострадали

В результате вооруженного нападения на Пермский госуниверситет погибли шесть человек, 28 пострадавших обратились за медпомощью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Ведомство обнародовало уточненные данные по числу жертв преступления. Часть пострадавших госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

По данным СКР, подозреваемый приобрел охотничье гладкоствольное ружье в мае. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев. Криминалисты занимаются сбором доказательств и улик.

Ранее 20 сентября сообщалось о восьми погибших. Утром вооруженный человек пришел на территорию вуза и начал стрелять. Его обезвредили и задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим.