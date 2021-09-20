При стрельбе в пермском университете погибла ведущий медик Прикамья

При стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) погибла ведущий медик Прикамья Маргарита Энгаус. Об этом сообщил источник «ФАН».

По его словам, в день трагедии внук врача отправился на экскурсию в пермский университет. Энгаус пришла в вуз вместе с ним.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Напавший на вуз студент был задержан. По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний молодой человек — перед нападением он оставил сообщение в социальной сети. В послании стрелок отмечает, что он не экстремист, а его преступление — не теракт.

По уточненным данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали. В ведомстве уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. В Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим.