Напавший на Пермский университет оставил записку

Подозреваемый в нападении на пермский вуз оставил записку с просьбой передать кота родне

Дома у 18-летнего подозреваемого в вооруженном нападении на Пермский госуниверситет найдена записка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В оставленном послании молодой человек просит передать родственникам его кота, если с «матерью что-то произойдет». В записке он отмечает, что питомец «точно ни при чем».

Следственный комитет России обнародовал уточненные данные по числу жертв вооруженного нападения на пермский вуз. Погибли шесть человек, 28 пострадавших обратились за медпомощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

По данным СКР, подозреваемый приобрел охотничье гладкоствольное ружье в мае. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев. Криминалисты занимаются сбором доказательств и улик.

Утром 20 сентября вооруженный человек пришел на территорию вуза и начал стрелять. Его обезвредили и задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим.