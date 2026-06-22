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06:30, 22 июня 2026Наука и техника

Обнаружен способ защитить сосуды от последствий ожирения и диабета

CR: Воздействие на эпигенетические механизмы уменьшает воспаление сосудов при диабете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BELL KA PANG / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Швейцарии обнаружили новый подход к защите кровеносных сосудов при ожирении и диабете второго типа. Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports (CR), показало, что воздействие на эпигенетические механизмы способно уменьшать воспаление и восстанавливать нормальную работу сосудов.

Исследователи сосредоточились на жировой ткани, которая окружает артерии и вены. В норме она помогает поддерживать здоровье сосудов, но при ожирении начинает выделять вещества, усиливающие воспаление и способствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо борьбы с отдельными вредными молекулами ученые решили изменить саму программу работы клеток этой ткани.

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В экспериментах на мышах и образцах человеческих тканей были использованы препараты, влияющие на так называемые эпигенетические «считыватели» генов. После такого воздействия жировая ткань стала производить меньше воспалительных сигналов, а сосуды лучше расслаблялись и демонстрировали меньше признаков повреждения. Исследователи также выявили важную роль фермента гексокиназы-2, который участвует в обмене глюкозы и способствует развитию воспаления при повышенной активности.

Авторы считают, что такой подход может дополнить существующие методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у людей с ожирением и диабетом. Вместо борьбы с последствиями — высоким давлением, холестерином или сахаром крови — новая стратегия направлена на устранение процессов, которые запускают повреждение сосудов на самых ранних этапах.

Ранее ученые выяснили, что темный виноград и черника поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

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