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06:31, 22 июня 2026Из жизни

Из руки женщины после жалоб на боль достали живых десятисантиметровых червей

В Китае врачи достали из уплотнения на руке женщины двух десятисантиметровых червей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Китае из опухоли на руке женщины достали живых десятисантиметровых червей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жительнца Шэньчжэня целый год страдала от боли в руке, на которой со временем образовалась плотная припухлость. Она отправилась в больницу, где врачи выяснили, что причиной было заражение паразитами. Они попали в организм из-за антисанитарии на кухне: женщина разделывала сырых лягушек на той же разделочной доске, что и продукты для холодных закусок. Медики вскрылии абсцесс и удалили из ее предплечья двух личинок.

Спарганумы, личинки ленточных червей из рода Spirometra, не растут в теле человека до взрослых особей, но активно мигрируют по тканям, поражая мышцы, глаза и даже мозг. По словам врачей, самая частая реакция на них — крапивница, коньюктивит и болезненные подкожные уплотнения.

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Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, но ей предстоит пройти курс противопаразитарной терапии. Местные медики предупредили, что использование одной доски для сырого мяса и готовых блюд, даже при мытье с мылом, не гарантирует уничтожения яиц паразитов.

Ранее в Китае у пенсионерки в мозгу завелся восьмисантиметровый червь. По словам медиков, 61-летняя жительница провинции Гуандун страдала от онемения, озноба и судорог, которые постепенно усиливались.

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