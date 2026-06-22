Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Попытка повеселить пенсионеров обернулась для студентки-медика строгим выговором

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Keiko17 рассказала, как природная доброта обернулась для нее проблемами на работе. 25-летняя студентка медицинского вуза уточнила, что подрабатывает в доме престарелых.

«В городе стояла невероятная жара. Я подумала, что было бы весело взять с собой несколько маленьких водяных пистолетов и раздать их постояльцам. Сначала это была веселая игра, в которой были задействованы лишь пожилые люди и я. Но потом они решили принести "оружие" в общую столовую», — написала девушка.

В этот момент, по ее словам, начался хаос. В какой-то момент к водяной перестрелке присоединились жители всех корпусов. Те, кому не хватало пистолетиков, использовали сначала стаканы с водой, а после дело дошло до ведер.

«К сожалению, один из жильцов решил облить водой нашего управляющего, пытавшегося выяснить, что происходит. Он был крайне недоволен. И ему не понадобилось много времени, чтобы выяснить, кто стал причиной смуты. И так я заработала строгий выговор. Но оно того стоило», — заключила студентка.

Ранее другой пользователь Reddit оказался на грани увольнения из-за одного написанного им в лифте слова. Он объяснил, что пальцем вывел в пыли на стене слово «пенис» из-за «подросткового инстинкта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без Украины никто не сможет защитить Польшу». Зеленский жестко раскритиковал Варшаву и обвинил в разжигании ненависти к украинцам

    Попытка повеселить пенсионеров обернулась для студентки-медика строгим выговором

    В европейской стране запустили процесс выселения украинских беженцев

    Стало известно о планах Украины по осенним ударам

    Посол заявил о фактическом запрете в Германии на контакты с Москвой

    Оценена обстановка для Украины на поле боя

    Названы законные способы быстро улучшить кредитную историю

    Россиянка описала отдых в отеле Египта фразой «колхозно и не очень вкусно»

    Россияне одним решением снизили инфляцию в стране

    В Польше резко ответили Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok