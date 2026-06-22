Попытка повеселить пенсионеров обернулась для студентки-медика строгим выговором

Пользовательница Reddit с ником Keiko17 рассказала, как природная доброта обернулась для нее проблемами на работе. 25-летняя студентка медицинского вуза уточнила, что подрабатывает в доме престарелых.

«В городе стояла невероятная жара. Я подумала, что было бы весело взять с собой несколько маленьких водяных пистолетов и раздать их постояльцам. Сначала это была веселая игра, в которой были задействованы лишь пожилые люди и я. Но потом они решили принести "оружие" в общую столовую», — написала девушка.

В этот момент, по ее словам, начался хаос. В какой-то момент к водяной перестрелке присоединились жители всех корпусов. Те, кому не хватало пистолетиков, использовали сначала стаканы с водой, а после дело дошло до ведер.

«К сожалению, один из жильцов решил облить водой нашего управляющего, пытавшегося выяснить, что происходит. Он был крайне недоволен. И ему не понадобилось много времени, чтобы выяснить, кто стал причиной смуты. И так я заработала строгий выговор. Но оно того стоило», — заключила студентка.

Ранее другой пользователь Reddit оказался на грани увольнения из-за одного написанного им в лифте слова. Он объяснил, что пальцем вывел в пыли на стене слово «пенис» из-за «подросткового инстинкта».