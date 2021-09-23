В пермском вузе рассказали о формате обучения после стрельбы

ПГНИУ после стрельбы на неделю перейдет на дистанционный формат обучения

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где из-за стрельбы на территории вуза были отменены очные занятия, рассказали, когда и в каком формате возобновится обучение. Соответствующее объявление опубликовано в четверг, 23 сентября, в Telegram-канале учебного учреждения.

В сообщении говорится, что занятия начнутся с понедельника, 27 сентября, но студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим на неделю — до 2 октября.

О вооруженном нападении на госуниверситет в Перми стало известно утром 20 сентября. В результате ЧП скончались шесть человек, более 20 пострадали. Ранее ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников сообщил, что вуз выплатит пострадавшим во время стрельбы от 100 до 500 тысяч рублей.