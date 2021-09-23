Спасшая детей при стрельбе в Перми бухгалтер восстановила хронологию нападения

Бухгалтер столовой в Пермском государственном университете (ПГНИУ) восстановила хронологию нападения на вуз. Ее слова передает Telegram-канал Mash.

«Когда я подошла к кондитерскому цеху, я увидела, что на улице к заднему выходу бегут раненые ребята. Девочки открыли окно возле раздачи, и ребята через окна залазили к нам», — рассказала женщина.

После этого они услышали выстрелы в корпусе и стали закрывать металлические двери и баррикадировать их стеллажами и производственными столами. Раненым раздали обезболивающее.

«Мы связались со скорой, спросили, можно ли прикладывать холодное раненым. Нам сказали, что можно. Мы доставали из морозилки и прикладывали что есть. Раненых было трое, один совсем плохой был. Как могли, так и подбадривали», — добавила бухгалтер.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате ЧП скончались шесть человек, более 20 пострадали. 13 человек находятся в больницах Перми.