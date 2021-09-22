Бывшая подруга пермского стрелка рассказала о его увлечениях

Бывшая подруга пермского стрелка Тимура Бекмансурова рассказала, что молодой человек увлекался просмотром видео со сценами насилия. Ее слова приводит телеканал RTVI.
Во время допроса у следователей девушка сообщила, что он присылал ей видео с расстрелом людей и отрезанием голов.
«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно, — заявила она. — Пару раз Бекмансуров присылал мне видео, как стреляют из оружия по людям, в группы людей, как отрезают головы. Мне это было неприятно, и я ему это высказывала, но Тимур говорил, что это нормально».
Также она сообщила, что Бекмансуров жаловался на боли в голове и звон в ушах. При этом он никогда не обращался к врачам за помощью.
О стрельбе в Пермском государственном университете стало известно утром в понедельник, 20 сентября. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 пострадали, из них четверо сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких. 13 пострадавших госпитализировали в Перми.