Бывшая подруга пермского стрелка рассказала о его увлечениях

Бывшая подруга Бекмансурова заявила, что он присылал ей видео, где стреляли в людей

Бывшая подруга пермского стрелка Тимура Бекмансурова рассказала, что молодой человек увлекался просмотром видео со сценами насилия. Ее слова приводит телеканал RTVI.

Во время допроса у следователей девушка сообщила, что он присылал ей видео с расстрелом людей и отрезанием голов.

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно, — заявила она. — Пару раз Бекмансуров присылал мне видео, как стреляют из оружия по людям, в группы людей, как отрезают головы. Мне это было неприятно, и я ему это высказывала, но Тимур говорил, что это нормально».

Также она сообщила, что Бекмансуров жаловался на боли в голове и звон в ушах. При этом он никогда не обращался к врачам за помощью.

О стрельбе в Пермском государственном университете стало известно утром в понедельник, 20 сентября. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 пострадали, из них четверо сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких. 13 пострадавших госпитализировали в Перми.