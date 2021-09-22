«Совет матерей» оценил действия продолжившего лекцию во время стрельбы педагога

Глава правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая призвала перестать критиковать действия профессора Олега Сыромятникова, который продолжил вести лекцию во время стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Об этом сообщает Life.

«Сначала огласите список, что должен был сделать данный учитель, чтобы он вел себя так, как вы предполагаете. Он действовал по обстоятельствам. Это вообще не должно быть задачей учителя, у него должны быть очень четкие рекомендации», — оценила действия педагога Буцкая.

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Также она призвала увеличить количество тревожных кнопок в учебных учреждениях для более оперативного реагирования на экстренные ситуации.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате происшествия погибли шесть человек, более 20 — пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких в Москве. 13 пострадавших госпитализированы в Перми.

Во время нападения Сыромятников отказался останавливать лекцию по истории русской литературы, заблокировав дверь. Позже преподаватель объяснил, что старался не допустить паники среди учащихся, а его действия были согласованы с деканатом.