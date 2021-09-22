Пермский университет выплатит компенсации пострадавшим при стрельбе

Пермский университет выплатит пострадавшим во время стрельбы от 100 до 500 тысяч рублей

Компенсационные выплаты пострадавшим во время стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) со стороны вуза составят от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с журналистами, его слова передает ТАСС.

«Сегодня произвели выплаты семьям погибших в размере одного миллиона рублей. Завтра будут сделаны выплаты пострадавшим», — сказал Красильников. По его словам, те, кто получил тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, получат по 500 тысяч рублей, остальные — по 100 тысяч.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате происшествия шесть человек погибли, более 20 пострадали, четверо из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.