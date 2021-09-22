Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу

18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему расстрел в Пермском госуниверситете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Также в рамках расследования дела опросят очевидцев, студентов вуза, близких и друзей стрелка. Кроме того, следователи проверят, был ли соблюден порядок выдачи подозреваемому разрешения на охотничье оружие.

Ранее бывшая подруга пермского стрелка Тимура Бекмансурова рассказала, что молодой человек увлекался просмотром видео со сценами насилия. Он присылал ей видео с расстрелом людей и отрезанием голов. Также девушка сообщила, что Бекмансуров жаловался на боли в голове и звон в ушах. При этом он никогда не обращался к врачам за помощью.

О стрельбе в Пермском государственном университете стало известно утром в понедельник, 20 сентября. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 — пострадали, из них четверо — в настоящее время находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. 13 пострадавших госпитализировали в Перми. Следователи возбудили дело об убийстве двух и более лиц.