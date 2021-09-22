Жириновский предложил отставным военным стать учителями в школах

Жириновский: уходящих на пенсию военных нужно агитировать приходить на работу в школы

В российских школах учителями нужно сделать отставных военных, предложил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова опубликовал Telegram-канал URA.RU.

«Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу. Ведь террористами становятся мальчики, мужчинам легче понять их психологию», — заявил политик. По его мнению, это решение повысит безопасность в учебных учреждениях, снизит агрессию среди детей и подростков, а также поспособствует предотвращению ЧП.

Он подчеркнул, что перспективнее работать в этом направлении с отставными военными, так как они рано уходят на пенсию, а многие из них хотят продолжать работу.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 пострадали. Из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в Москве. 13 человек находятся в больницах Перми.