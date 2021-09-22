Следователи заинтересовались лицензией на оружие напавшего на пермский вуз

Следователи проверяют порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия подозреваемым в вооруженном нападении на Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Об этой заинтересованности «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В рамках расследования изъяты охотничий билет, документы на оружие и другие материалы, имеющие значение для следствия. Идет допрос свидетелей и очевидцев, близких, друзей и одногруппников подозреваемого для выяснения причин, подтолкнувших его на убийство. Также следствие изъяло записи с камер видеонаблюдения.

Находящийся в Перми глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение следователям изучить систему безопасности в вузе.

Ранее 22 сентября сообщалось, что Бастрыкин навестил пострадавших в больнице. Вместе с ним в Пермь прибыли его первый заместитель Эдуард Кабурнеев и руководитель управления воспитательной работы СКР Сергей Петров.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 20 — пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в Москве. 13 пострадавших госпитализированы в Перми. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.