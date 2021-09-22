Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в Госсовете Чувашии. Он был отдан Константину Степанову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики.

Жириновский возглавлял список кандидатов в Госсовет региона от ЛДПР по единому округу. Отмечается, что после него в списке шел Степанов, именно ему и было решено передать мандат. «Основание — личное заявление Жириновского, который отказался от мандата Госсовета Чувашии в связи с избранием его в качестве депутата Государственной Думы», — пояснили в ЦИК Чувашии.

Ранее Жириновский прокомментировал данные ЦИК по результатам выборов в Госдуму. Он подчеркнул, что его партия сделала все «на 120 процентов». Жириновский напомнил, что активисты и члены ЛДПР на 15 автобусах объехали все регионы России, чтобы провести предвыборную агитацию.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).

