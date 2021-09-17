Жириновский полчаса смотрел на геев в Нью-Йорке

Лидер ЛДПР Жириновский рассказал о своей поездке в США и вспомнил про кабаре для геев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил о своей поездке в Нью-Йорк во времена президентства Билла Клинтона и рассказал в интервью журналисту Олегу Кашину, как попал в кабаре для геев. Интервью доступно на YouTube-канале Кашина.

Жириновский гулял по Нью-Йорку и увидел билборды с надписью female sex («женский секс») и male sex («мужской секс»). Политика заинтересовала вторая надпись, и он решил зайти в заведение. Входной билет стоил пять долларов. Политик рассказал, что в заведении было два зала — в одном показывали порно, в другом разыгрывалось представление.

«Выходит негр и белый, и сидят мужики. Они чем занимаются? Он входит голым, только в носках, и мастурбирует. Вот они и смотрят на это дело. И он доводит до конца, и так натренирован его член, я такое в первый раз в жизни вижу, что сперма летит через весь зал», — поделился воспоминаниями из поездки политик. На таком представлении он пробыл около получаса.

Жириновский сравнил это с театром и указал, что женщин на таких мероприятиях нет. Он также отметил, что с выступающими на сцене можно было поговорить через телефон в специальной кабинке.

Ранее Жириновский рассказал о попытке митингующих сжечь его в дни путча ГКЧП. Во время путча в августе 1991 года в Москве митингующие пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился политик.