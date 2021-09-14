Жириновский потерял штаны во время предвыборных дебатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах. Трансляцию дебатов вел ТВЦ, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.
Жириновский обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». «Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты», — заявил Жириновский.
Однако его речь прервал казус — у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.
Ранее Жириновский рассказал о попытке митингующих сжечь его в дни путча ГКЧП. Во время путча в августе 1991 года в Москве митингующие пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился лидер ЛДПР.