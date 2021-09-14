Жириновский потерял штаны во время предвыборных дебатов

Во время дебатов лидер ЛДПР Жириновский потерял брюки, но продолжил свою речь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах. Трансляцию дебатов вел ТВЦ, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.

Жириновский обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». «Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты», — заявил Жириновский.

Однако его речь прервал казус — у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.

Ранее Жириновский рассказал о попытке митингующих сжечь его в дни путча ГКЧП. Во время путча в августе 1991 года в Москве митингующие пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился лидер ЛДПР.