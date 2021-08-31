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Жириновский предупредил о появлении в Казахстане «нового Талибана»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский: в Казахстане может появиться собственный «Талибан»
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в Казахстане может появиться «новый Талибан» («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

«В Казахстане может начать зреть свой собственный "Талибан" во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, которым ближе степная конница, чем технологии», — заявил Жириновский.

Он рассказал, что уехал из Казахстана в 1964 году, так как уже тогда видел, что у «русского парня нет там никаких перспектив». По словам политика, раньше в республике борьба с русскими велась «тихо», однако спустя годы этот процесс может усилиться, принять «острые формы».

Ранее сообщалось, что председатель казахского «Союза ветеранов» (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов — прим. «Ленты.ру») и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью нескольким депутатам Госдумы за «посягательство» на территорию Казахстана. По их мнению, российские политики давно вынашивают «грязные намерения» захватить Казахстан.

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