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В Совфеде призвали Казахстан отреагировать на угрозы защитникам русского языка

Сенатор Цеков: радикальные заявления в адрес русскоязычных граждан Казахстана недопустимы
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Сергей Цеков
Сергей Цеков
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Власти Казахстана должны жестко отреагировать на угрозы расправиться с защитниками русского языка. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, его слова передает РИА Новости.

«Российская сторона реагирует на подобные проявления, мы говорим о недопустимости радикальных заявлений в адрес русского языка и русскоязычных граждан», — сказал Цеков.

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По его словам, на данный момент следует ожидать реакцию со стороны властей Казахстана, которые должны жестко пресекать радикальные заявления в адрес защитников русского языка. Парламентарий считает, что подобные нарушения прав русскоязычных граждан могут навредить отношениям между государствами.

Казахские националисты начали организовывать так называемые языковые рейды, во время которых они заходят в различные государственные учреждения и магазины для проверки знаний казахского языка. Людей, говорящих по-русски, заставляют извиняться на камеру, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

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