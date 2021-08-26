Предводителя «языковых патрулей» уличили в связях с президентом Казахстана

Предводитель «языковых патрулей» Куат Ахметов, который вместе с остальными националистами устроил травлю русскоязычного населения в Казахстане, имеет связи с властями республики. Об этом сообщает Readovka по результатам проведенного сотрудниками издания расследования.

По информации журналистов, в сентябре 2020 года Ахметов вместе с депутатами нижней палаты парламента и сотрудниками из администрации президента республики принял участие в онлайн-конференции «Единство языка — единство народа», на котором глава Комитета языковой политики Галымжан Мельдешов призвал начать активную работу по внедрению казахского языка в сферу услуг. Он заявил о необходимости сигнализировать о случаях, когда работники не могут обслуживать клиентов на казахском языке, чем и начал активно заниматься националист.

Вместе с тем сотрудники издания уличили Ахметова в связях с казахскими военными, а именно с главой «Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов)» Муратом Мухамеджановым. Тот известен тем, что в июле 2021 года сорвал с монумента герб СССР. С ним Ахметов сошелся именно в неприятии советского наследия.

Также было обнаружено, что другим важным знакомым лидера «языковых рейдов» является член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Мухтар Тайжан, выступающий за повсеместное использование казахского языка. После обнародования видеозаписей с извинениями русских он встал на защиту Ахметова.

Ранее президент казахской культурной автономии Санкт-Петербурга Мухтар Антеев заявил, что власти Казахстана несут долю ответственности за появление межнациональных конфликтов в республике. По его словам, «языковыми рейдами» занимаются «недалекого ума отдельные личности», которые пытаются «заработать себе очки».

Казахские националисты начали организовывать так называемые языковые рейды, во время которых они заходят в различные государственные учреждения и магазины, чтобы проверить знание казахского языка. Людей, говорящих на русском языке, заставляют извиняться на камеру, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

