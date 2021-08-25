Политолог рассказал о заигрывании властей Казахстана с националистами

Попытки властей Казахстана заигрывать с националистами ударили по их рейтингу. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Он уверен, что подобные действия оттолкнули от них русскоязычное большинство страны, что показали последние выборы. «Текущий подвешенный статус, которым пользуются националисты, сохраняться не может», — сказал эксперт.

Политолог призвал казахстанские власти «услышать свой народ» и уравнять права русского языка с казахским, отметив, что русский в стране более популярен.

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Ранее в Москве у здания посольства Казахстана прошла акция, организованная активистами незарегистрированной в Минюсте партии писателя Эдуарда Лимонова «Другая Россия» (создана членами запрещенной в стране Национал-большевистской партии). На ограде здания посольства «лимоновцы» вывесили портреты с цитатами казахских политических деятелей-русофобов. По словам организаторов акции, мероприятие направлено против политики дискриминации русскоговорящего населения в Казахстане.

Поводом для акции стали так называемые языковые рейды, которые местные жители устраивают для проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Русскоговорящих сограждан активисты обвиняют в фашизме, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

В августе организатору «языковых патрулей» Куату Ахметову назначили штраф в размере 145 тысяч тенге (25 тысяч российских рублей). Против блогера было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни, ему также запретили въезд в Россию.

