У посольства Казахстана в Москве вывесили портреты казахских политиков-русофобов

В Москве у здания закрытого посольства Казахстана прошла акция, организованная активистами незарегистрированной в Минюсте партии писателя Эдуарда Лимонова «Другая Россия» (создана членами запрещенной в стране Национал-большевистской партии). Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Мероприятие направлено против политики дискриминации русскоговорящего населения в Казахстане, говорится в публикации.

На ограде здания посольства «лимоновцы» вывесили портреты с цитатами казахских политических деятелей-русофобов. В их числе высказывание общественника Маргулана Боранбая о том, что образование должно быть исключительно на казахском языке, а также цитата казахского блогера Куата Ахметова, назвавшего русских гастарбайтерами.

При этом по средам в посольстве выходной день и оно не работает.

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Ранее президент казахской культурной автономии Санкт-Петербурга Мухтар Антеев заявил, что власти Казахстана несут долю ответственности за появление межнациональных конфликтов в республике. По его словам, «языковыми рейдами» занимаются «недалекого ума отдельные личности», которые пытаются «заработать себе очки».

Казахские националисты начали организовывать так называемые языковые рейды, во время которых они заходят в различные государственные учреждения и магазины, чтобы проверить знание казахского языка. Людей, говорящих на русском языке, заставляют извиняться на камеру, видеозаписи с участием женщин в основном предпенсионного возраста появляются на различных YouTube-каналах. Ролики сопровождаются оскорблениями со стороны организаторов рейдов. Русскоговорящих сограждан националисты обвиняли в фашизме, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

В августе организатору националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куату Ахметову назначили штраф в размере 145 тысяч тенге (25 тысяч российских рублей). Против блогера было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни, ему также запретили въезд в Россию.