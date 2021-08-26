Предсказано будущее «русского вопроса» в Казахстане

Вопрос о положении русскоязычного большинства в Казахстане встал острее чем когда-либо. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По словам эксперта, нынешняя ситуация воспринимается как попытка угнетения этого большинства националистическим меньшинством и предсказал «русскому вопросу» большую роль в казахстанской политике.

«"Русский вопрос" в Казахстане будет оставаться предельно актуальным. Более того, вскоре придется ставить вопрос о признании русского вторым государственным», — считает Мендкович.

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Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что власти Казахстана проводят политику «выдавливания» русскоязычного населения из страны. Политолог напомнил о словах заместителя министра внутренних дел республики о плюсах массовой миграции русских из Казахстана, благодаря которой будет создан «этнически гомогенный» Казахстан. При этом он выразил мнение, что оставшихся в стране русских ждет незавидная судьба.

Широкий резонанс положение русских в Казахстане вызвали так называемые языковые рейды, которые местные жители устраивают для проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Русскоговорящих сограждан активисты обвиняют в фашизме, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

В августе организатору «языковых патрулей» Куату Ахметову назначили штраф в размере 145 тысяч тенге (25 тысяч российских рублей). Против блогера было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни, ему также запретили въезд в Россию.