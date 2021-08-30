Организатор казахских «языковых патрулей» cбежал в Грузию

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает издание Readovka.

В Telegram-канале издания были опубликованы кадры, где националист запечатлен на борту самолета. Как долго блогер планирует оставаться в эмиграции, не уточняется.

«Логика выбора Грузии может быть понятна из того, что ранее в этой стране обосновались многие политэмигранты из России и Белоруссии. Выдача именно из Грузии российским властям крайне маловероятна», — полагают авторы Readovka.

Куат Ахметов был задержан казахскими силовиками и доставлен в полицию 19 августа, ему было предъявлено обвинение по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для реакции правоохранителей стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Во время рейдов молодые люди называли русских «гастарбайтерами» и заставляли их извиняться на камеру.

Позже стало известно, что националист был отпущен из отделения. Журналисты объяснили это личным покровительством высших должностных лиц республики и связями с ее президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Вскоре блогер заявил, что русские страдают «синдромом Равшана и Джамшута», и обвинил их в высокомерии. «Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал он.