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«Офицеры России» ответили на угрозы казахских ветеранов «горячих точек»

Глава «Офицеров России» Липовой назвал провокацией слова казахских ветеранов горячих точек
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Сергей Липовой
Сергей Липовой
Фото: @lipovoiofficial

Заявления ветеранов «горячих точек» — председателя казахского «Союза ветеранов» Мурата Мухамеджанова и главы незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Нуржана Альтаева с угрозами смерти депутатам Госдумы и «Офицерам России» — спланированная провокация, на которую должны отреагировать власти Казахстана. Об этом заявил глава организации Сергей Липовой, передает «Газета.Ru».

«Я очень удивлен, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой. Это не имеет под собой никаких оснований, — сказал Липовой. — Это чистейшая провокация, наглая, спланированная».

По его словам, странно слышать такие заявления от отдельных граждан Казахстана. Он добавил, что никто не собирается ни на кого нападать, а факты, изложенные Мухамеджановым и Альтаевым, искажены и имеют националистическую окраску.

Липовой отметил, что нападки на русскоязычных граждан продолжаются по всему «советскому пространству».

Ранее сообщалось, что Мухамеджанов и Альтаев записали видео со смертельными угрозами, в котором обвинили российских политиков в намерении захватить Казахстан. По их словам, речь идет о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове. Активисты также обратились к «Офицерам России», назвав ее членов клоунами за жалобы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за ущемления прав русского населения республики.

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