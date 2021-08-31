Казахские ветераны «горячих точек» пригрозили смертью депутатам Госдумы

Председатель казахского «Союза ветеранов» (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов — прим. «Ленты.ру») и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью нескольким депутатам Государственной Думы России за «посягательство» на территорию Казахстана. Видеозапись обращения публикует Telegram-канал издания Readovka.

По словам «общественников», российские политики давно вынашивают «грязные намерения» захватить Казахстан и отторгнуть «исконно казахские территории» в пользу России. Речь идет о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове. «Я предупреждаю — два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет», — сказал Мухамеджанов.

На записи активисты также обратились к организации «Офицеры России», назвав ее членов «клоунами» за жалобы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву насчет ущемления прав русских в республике и разгула националистических движений. «Мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдется!» — заявил Альтаев.

Ранее стало известно о связи Мухамеджанова и Альтаева с организатором казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куатом Ахметовым. Предположительно, националисты активно лоббируют антирусскую политическую повестку и занимаются «покровительством» радикалов на судебных процессах в связке с советником президента Казахстана Мухтаром Тайжаном.