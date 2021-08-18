Жириновский заявил о попытке митингующих сжечь его в дни путча ГКЧП

Жириновский рассказал, как митингующие чуть не сожгли его во время августовского путча

Во время путча в августе 1991 года в Москве митингующие пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал политик URA.RU. По его словам, людям не понравились призывы поддержать Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), а не президента РСФСР Бориса Ельцина.

Жириновский заявил, что утром 18 августа на Манежную площадь прибежали «тысячи две» демократов. «Вот там переход, на табуретку встал Иванов такой. И я подошел к нему, говорю: что вы выступаете против ГКЧП, вы должны все поддержать. Он меня прямо так ногой пнул. Хорошо, что я стоял дальше, удара не было, просто нога коснулась», — добавил депутат.

Далее, как он утверждает, протестующие начали наступать на него со всех сторон. «У меня "Москвич" там стоял. Я сел в него, а они пытались его перевернуть и поджечь. Я с того августа 1991 года говорю, что все это преступники, которые устраивают беспорядки на улице», — отметил Жириновский.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР агитировал в поддержку ГКЧП с балкона. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал участник акций протеста против действий комитета, философ и историк Петр Рябов. «Поехал я не к Белому дому, а в самый центр, на Манежку. Там собирались толпы людей. Именно там я в первый и последний раз за все дни увидел человека, который активно поддерживал ГКЧП. Это был Жириновский, которого я хорошо знал с 1987 года. Он вылез на балкон гостиницы, выходящей на Манежку, и принялся кричать в поддержку ГКЧП», — сказал он, добавив, что в ответ народ заорал «Долой Жириновского!».

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.