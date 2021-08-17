Описаны действия поддержавшего заговор ГКЧП в 1991 году Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии Советского Союза — предшественницы современной ЛДПР — Владимир Жириновский в дни выступления Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) агитировал в его поддержку с балкона. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал участник акций протеста против действий комитета, философ и историк Петр Рябов.

«Поехал я не к Белому дому, а в самый центр, на Манежку. Там собирались толпы людей. Именно там я в первый и последний раз за все дни увидел человека, который активно поддерживал ГКЧП. Это был Жириновский, которого я хорошо знал с 1987 года. Он вылез на балкон гостиницы, выходящей на Манежку, и принялся кричать в поддержку ГКЧП», — сказал он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что «народ в ответ заорал: "Долой Жириновского!"».

Были ли в Москве помимо Жириновского другие активные сторонники у ГКЧП, Рябов не знает, однако, по его словам, «публично они себя не выдавали».

Известно, что Жириновский публично поддержал ГКЧП, назвав их противников «отбросами общества». После провала путча ЛДПСС получила предупреждение от Министерства юстиции. После этого члены Высшего совета партии объявили сами себе выговор. В ходе расследования в отношении Жириновского из-за поддержки им ГКЧП, были подготовлены обвинения по шести статьям, однако предъявлены они не были.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.