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Описан арсенал сторонников Ельцина в дни обороны Белого дома в августе 1991 года

Виктор Ярошенко описал вооружение сил самообороны Белого дома в августе 1991 года
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Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

На вооружении сил самообороны Белого дома, которые выступили против действий ГКЧП в августе 1991 года, было около 300 стволов различного оружия — автоматы, винтовки, пистолеты. Его раздавал министр обороны РСФСР Константин Кобец, рассказал в интервью «Ленте.ру» соратник президента республики Бориса Ельцина, тогдашний министр внешних экономических связей Виктор Ярошенко.

«Мне он выдал пистолет Макарова с двумя обоймами. Сказал беречь патроны и открывать огонь только в крайнем случае, помня, что передо мной будет человек», — рассказал он.

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Собеседник «Ленты.ру» добавил, что защитники Белого дома делали коктейли Молотова, сливая бензин из автомобилей, которые были припаркованы неподалеку. Это делалось с позволения владельцев машин, утверждает Ярошенко.

«Среди наших сил самообороны были афганцы, местное отделение милиции, офицеры-отставники», — отметил он.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.

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