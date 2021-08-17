Раскрыта причина отказа Ельцина от бронежилета во время путча 1991 года

Начальник охраны первого российского президента Бориса Ельцина Александр Коржаков раскрыл причину его отказа от бронежилета во время «августовского путча» 1991 года. Он рассказал об этом «Известиям».

По его словам, в дни путча была «конкретная угроза» для жизни Ельцина. Однако, когда Ельцин обращался к народу, стоя на танке, они оба были без бронежилетов.

«Я — нет, и Ельцин тоже отказался надевать жилет. Мы только обложились ими в машине. Я сидел справа от Ельцина, мой сотрудник — слева», — сказал Коржаков. Также он ответил на вопрос о том, почему президент отказался от средства защиты, вспомнив реанимационную бригаду, которая всегда была готова к «экстренным ситуациям».

«Я всегда говорю: самой большой опасностью для Ельцина был он сам. Он никогда себя не берег и получал инфаркты. Но при мне у него было все для поддержания здоровья. Замечательный врач Владлен Николаевич Вторушин создал реанимационную бригаду, которая всегда была готова к экстренным ситуациям. Если бы у Брежнева была такая бригада, он бы еще десять лет прожил. И Ельцин привык: ну и пусть инфаркт — поднимут», — вспомнил Коржаков.

Он также добавил, что именно по этой причине Ельцин позволял себе «и выпивать, и баню, и спорт». «Лекарства глотал так: в одном кармане горсть лекарств, которыми его снабжали наши врачи, в другом — те, что давала его жена Наина, выписанные их домашним врачом Тамарой Курушиной из Свердловска. Хорошая женщина, она знала все его болячки. Он мог спокойно махнуть горсть таблеток и запить водкой, а вторую горсть — уже водичкой. Относился к своему здоровью по-хамски», — заверил начальник охраны первого президента России.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.