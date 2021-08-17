Начальник охраны Ельцина раскрыл подробности об «августовском путче»

Начальник охраны первого российского президента Бориса Ельцина Александр Коржаков раскрыл подробности об «августовском путче» 1991 года. Он рассказал об этом «Известиям».

Коржаков ответил на вопрос о том, возникали ли у него подозрения насчет того, что в Кремле и КГБ «что-то готовится».

«В то время у нас с Крючковым не было никаких контактов. Я впервые увидел его за два дня до путча, 17 августа. Он пригласил Ельцина к себе, я тогда в первый раз поднялся в новое здание КГБ. Познакомились, он пошел нас проводить. Когда я сажал Ельцина в машину, Крючков мне говорит: "Берегите Бориса Николаевича". Ельцину, видимо, понравилось, он запомнил. И Владимиру Путину потом сказал: "Берегите Россию"», — рассказал Коржаков.

При этом, по его словам, Михаил Горбачев «наверняка знал» о планах Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП). «После Крыма он должен был въехать в Москву на белом коне. И связь ему на даче в Форосе никто не отключал. Но я все равно отношусь к нему положительно, потому что, если бы он не начал перестройку и перемены, мы бы загнулись», — выразил мнение Коржаков.

Он также рассказал, что первая ночь в Белом доме «была веселая»: «плясали, пели, водку пили», однако вторая ночь «выдалась совсем другой».

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.