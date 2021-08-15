Глава Росгвардии заявил о возможности завершения «августовского путча» за 15 минут

Глава Росгвардии Золотов заявил, что «августовский путч» можно было завершить за 15 минут

«Августовский путч» в случае штурма можно было бы завершить за 15-20 минут. Такое мнение высказал глава Росгвардии Виктор Золотов, его слова приводит ТАСС со ссылкой на фильм «ГКЧП 30 лет спустя» телеканала «Россия 1».

«Если был бы штурм, то в течение там 15-20 минут все было бы закончено, абсолютно», — заявил Золотов.

Глава Росгвардии вспомнил, что 19 августа 1991 года оружие выдавали не только тем, кто им мог пользоваться, но и женщинам, которые боялись его вида. Он рассказал, что когда все закончилось, началась «эйфория». По его оценке, возле Белого дома находилось не менее 50 тысяч человек.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.