Лукашенко нашел виновников развала СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил экс-президента России Бориса Ельцина и первого президента СССР Михаила Горбачева в развале Советского Союза. Его слова приводит РИА Новости.

Он убежден, что Ельцин и Горбачев перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, и потому она развалилась. «Так уже упорядочить хотели [личные] отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — заявил политик.

По мнению Лукашенко, Беловежские соглашения продемонстрировали «безмозглость и неспособность» тогдашнего руководства Союза управлять страной.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.