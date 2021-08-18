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Названы причины провала попытки арестовать Ельцина «Альфой» в дни путча ГКЧП

Названы причины провала попытки арестовать президента РСФСР Ельцина в дни выступления ГКЧП
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Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Группа спецназа «Альфа», которая утром 19 августа 1991 года находилась неподалеку от дачи президента РСФСР Бориса Ельцина в подмосковном Архангельском, не согласились выполнять устный приказ входившего в состав ГКЧП председателя КГБ СССР Владимира Крючкова об аресте президента, в результате чего та попытка окончилась провалом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал соратник российского лидера, тогдашний министр внешних экономических связей республики Виктор Ярошенко.

«Они потребовали письменного распоряжения. Конечно, если бы штурм дачи все-таки был, никаких шансов у нас не было бы, поскольку "Альфа" и охрана Ельцина — это, все-таки, несоизмеримо», — отметил он.

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Благодаря этой заминке Ельцин вместе с соратниками на пяти автомобилях беспрепятственно выехали из Архангельского и поехали в Белый дом, где смогли организовать сопротивление действиям ГКЧП, утверждает собеседник «Ленты.ру».

«В итоге мимо "Альфы" мы все-таки проскочили. При этом они нас видели, а мы их — нет, потому что они прятались в лесу, как партизаны», — уверен Ярошенко.

При этом 16 августа 2021 года ветеран «Альфы» Владимир Зайцев заявил, что спецназовцы не прятались и были «практически у КПП», а арест Ельцина не произошел потому, что «Альфе» приказали выдвигаться в Архангельское, но никаких деталей не сообщили и сказали ждать приезда министра обороны Дмитрия Язова, входившего в ГКЧП.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.

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