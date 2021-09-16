Одну из улиц в Брюсселе назовут в честь убитой секс-работницы

Администрация Брюсселя назовет одну из новых улиц города в честь убитой чернокожей секс-работницы. Об этом сообщает BBC News.

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Городской совет заявил, что улица будет носить имя Юнис Осаянде (Eunice Osayande), которую в июне 2018 года зарезал недовольный клиент. Преступник нанес ей 17 ножевых ранений. По информации издания, женщину изначально принудили к проституции незаконным образом. За несколько недель до смерти она связалась с благотворительной организацией для секс-работников и рассказала, что подвергалась насилию и запугиванию во время работы.

После смерти Осаянде в бельгийской столице прошли массовые протесты с участием секс-работниц, приехавших из других стран. Представители власти подчеркнули, что наименование улицы в честь женщины должно привлечь внимание к проблемам торговли людьми и сексуального насилия. Новая улица в северном муниципалитете Схарбек откроется через несколько месяцев.

Граждане стремятся к защите прав женщин не только в Европе. Так, 4 августа сообщалось, что сотни людей вышли на акции протеста в столице Индии из-за жестокого изнасилования, убийства и принудительной кремации девятилетней девочки. Полиция обвинила в преступлении четырех мужчин, один из которых оказался индуистским священником. Индия считается одной из самых небезопасных стран для женского населения.