Датский предприниматель рассказал об успехе сделанного из скорой помощи борделя

Проект передвижного «борделя на колесах», переделанного из машины скорой помощи, оказался успешным. Об этом сообщил автор проекта, датский предприниматель Майкл Лодберг Олсен. Первый раз специальный автомобиль появился на улицах города в ноябре 2016 года, об успехе своего проекта Олсен рассказал BBC News 29 марта.

По его словам, машиной воспользовались уже 45 раз, и клиенты секс-работниц все чаще соглашаются использовать ее для своих нужд.

Внутри автомобиля к услугам клиентов салфетки, презервативы, лубрикант и запитанный от генератора обогреватель воздуха. Размещенная на стене табличка гласит, что при первых же признаках насилия полиции будет отправлено соответствующее уведомление.

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«Секс-работницы в Дании подвергаются насилию или угрозам в 45 процентах случаев — в борделях этот показатель всего три процента», — объяснил изданию Олсен. По его словам, пользоваться «секс-каретой скорой помощи» можно бесплатно: по датским законам проституция легализована, однако секс-работницы не имеют права снимать комнаты для осуществления своей трудовой деятельности.

Олсен и ранее использовал старые машины скорой помощи для общественного блага: в 2011 году он сделал «наркокарету скорой помощи», где пристрастившиеся к употреблению запрещенных веществ люди могли принять наркотик под присмотром врача и с использованием стерильных медицинских инструментов. Внутри автомобилей также был препарат, который надлежит принимать в случае передозировки.

Эта инициатива побудила власти открыть пять стационарных помещений для наркоманов: в них за все время не было ни одного случая передозировки.