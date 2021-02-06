Мужчина печатал фальшивые деньги и расплачивался ими с проститутками

В Швейцарии мужчина самостоятельно печатал фальшивые деньги, которыми затем оплачивал услуги проституток. Об этом пишет The Local.

50-летний житель Базеля печатал поддельные банкноты на цветном струйном принтере у себя дома. Он расплачивался со жрицам любви за секс два раза — в июне и октябре 2019 года, заплатив 2000 евро (180 тысяч рублей) в первый раз и 10 тысяч франков (800 тысяч рублей) во второй.

Обман раскрылся, когда одна из секс-работниц отправилась в банк, чтобы положить деньги на счет, однако банкомат не принял купюры. Тогда она обратилась в полицию и рассказала о клиенте. Во время обыска в доме швейцарца был найден принтер, а также другие фальшивые купюры. Отмечается, что качество подделок оставляло желать лучшего, на них отсутствовали элементы защиты, а в ряде случае и вовсе были напечатаны неправильно. Председатель суда позже заметил, что обман смог бы обнаружить «даже слепой».

Фальшивомонетчика приговорили к трем годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, подделке и обращении фальшивых денег.

Ранее в Москве полицейские задержали афериста из Африки, который «клонировал» деньги и отдавал взамен фальшивые купюры. Иностранец брал для ритуала купюру потенциального пострадавшего, свою банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Он незаметно соединял купюры, произносил заклинание, обливая деньги якобы волшебной жидкостью. После этого он показывал «удвоенную сумму». Поверившие в ритуал люди отдавали африканцу крупные суммы денег.