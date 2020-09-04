Священник попался при покупке на фальшивые рубли из ящика для пожертвований

Настоятель храма в Нижнем Новгороде попался в супермаркете с фальшивой пятитысячной купюрой, которую он вытащил из ящика для пожертвований, пишет «Комсомольская правда».

Поддельную банкноту определил специальный прибор на кассе. Администратор магазина вызвала полицию, чтобы разобраться в ситуации. Священник признался сотрудникам МВД, что взял пожертвованные храму деньги. «По всей видимости, фальшивую купюру подкинул кто-то из прихожан. При проверке по базам фальшивых купюр установлено, что подделка новая и ранее не изымалась», — цитирует издание слова источника в правоохранительных органах. Он не уточнил, для каких целей священнослужитель собирался тратить деньги — на личные или для религиозного учреждения.

Полицейские начали проверку. Им предстоит выяснить, кто именно пожертвовал поддельную банкноту, и могут ли быть в ящике еще фальшивые деньги.

Ранее священник-блогер из Челябинска Владимир Панарин рассказал, почему россияне никогда не будут жить богато. «Господь нас бережет от этого дела, потому что богатство земное развращает сердца», — сказал он.