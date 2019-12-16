Россиян поймали с огромной суммой фальшивых денег в аэропорту Ливана

Двоих россиян задержали в аэропорту ливанского Бейрута за попытку провоза огромной суммы фальшивых долларов. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает New Lebanon.

О задержании агентству стало известно от сил внутренней безопасности Ливана. Подчеркивается, что граждан России поймали на нарушении законодательства, когда те пытались пересечь границу с фальшивыми деньгами. В настоящий момент начато расследование происшествия. Других подробностей инцидента не приводится.

В ноябре сообщалось, что двух российских бейсджамперов задержали в Южной Корее за незаконное проникновение на крыши домов. Приятели 10 ноября прыгнули с крыши 40-этажного здания в Пусане, а на следующий день повторили трюк, но уже с 42-этажного отеля. Видео своих прыжков они загружали в социальные сети, где называли себя «артистами бейсджампинга».

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