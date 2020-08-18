Россиянин оплатил подарки девушке поддельными деньгами и подставил свою банду

Житель Тюмени оплатил подарки для девушки фальшивыми деньгами и навел оперативников на след подельников из своей банды. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, перед вылетом из Москвы подозреваемый купил подарки для своей возлюбленной, использовав для этого 25 купюр по пять тысяч рублей. Пока мужчина летел домой в Тюмень, в Москве сотрудники магазинов выяснили, что купюры — подделки высокого качества, и обратились в правоохранительные органы.

Когда подозреваемый прилетел в место назначения, его задержали оперативники и отправили обратно в столицу. На допросе подозреваемый заявил, что приобрел фальшивые деньги в интернете — миллион поддельных рублей за 250 тысяч. Однако, следователи считают, что мужчина является участником банды (предположительно — перевозчиком поддельных купюр).

5 января пресс-центр МВД России сообщал, что в России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов.

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