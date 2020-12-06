Аферист из Африки «клонировал» деньги и был задержан

В Москве полицейские задержали афериста из Африки, который «клонировал» деньги и отдавал взамен фальшивые купюры. Об этом сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

По словам Волк, 45-летний иностранец брал для ритуала купюру потенциального пострадавшего, свою банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Он незаметно соединял купюры, произносил заклинание, обливая деньги якобы волшебной жидкостью. После этого он показывал «удвоенную сумму».

Поверившие в ритуал люди отдавали африканцу крупные суммы денег. Афериста задержали на Хорошевском шоссе, когда он пытался совершить мошенничество на 22 миллиона рублей. В его отношении завели уголовное дело о покушении на мошенничество.

В ноябре россиянка лишилась около миллиона рублей, поверив новому знакомому, пообещавшему ей карьеру в порно и замужество. Девушка увидела объявление о кастинге в порнографический фильм в мае 2019 года и откликнулась. Разместивший вакансию обвиняемый стал под разными предлогами убеждать девушку перевести на его счет деньги. Например, он потребовал выплатить «штраф» за пропущенный звонок, из-за которого якобы сорвался ее вылет на кастинг. В итоге девушка перечислила ему 995 тысяч рублей, в том числе занимая их в микрофинансовых организациях и у знакомых.